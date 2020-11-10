О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции

Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции В ближайшее время ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции.
Нагорно-карабахский конфликт
937
10 ноября 2020 г. 01:54
Ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции

В ближайшее время ожидается подписание документа об объявлении Арменией капитуляции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на дипломатические источники. По ее данным, документ будет подписан между Азербайджаном, Турцией, Россией и Арменией.

Освобождение города Шуша Азербайджанской армией решило исход войны, начавшейся 27 сентября.

Последовавшее за этим освобождение 72 населенных пунктов и 8 стратегических высот в течение одного дня вынудило армянскую сторону поднять белый флаг.

Согласно информации, полученной из достоверных источников, после освобождения Шуши Никол Пашинян был вынужден согласиться с требованиями Президента Азербайджанской Республики, и в настоящее время готов объявить капитуляцию.

Согласно полученному сообщению, в ближайшие часы состоится видеоконференция с участием президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, на которой будут согласованы условия капитуляции и подписано соглашение.

Документ предусматривает прекращение боевых действий на линии фронта и объявление прекращения огня, безоговорочный вывод армянских оккупационных сил из Кельбаджара, Лачина и Агдама в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями Президента Азербайджана.

Азербайджанская армия остается на освобожденных территориях.

Соглашение предусматривает размещение турецких и российских миротворцев в регионе параллельно с выводом армянских войск. Статус Карабаха не является предметом обсуждений.

Таким образом, с приближением зимы Азербайджан сможет без потерь освободить такой крупный, стратегически важный район, как Кельбаджар, а также Агдам и Лачин, где армянской стороной были возведены серьезные оборонительные укрепления.

Это крупная военно-политическая победа Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
Армяне бегут из Карабаха в Ереван с оружием
4 ноября 2020 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
Президент Ильхам Алиев поздравил генерала с победой
8 ноября 2020 г. 14:08
Последние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
ВидеоПоследние сводки с фронта: Живущих в Ханкенди армян переселяют
5 ноября 2020 г. 23:46
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
Ильхам Алиев: Кровь жертв Ходжалы не осталась неотмщенной
8 ноября 2020 г. 13:40
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
Михаил Саакашвили переболел коронавирусом
4 ноября 2020 г. 12:43
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
Кадры военной техники, оставленной ВС Армении на поле боя при бегстве
5 ноября 2020 г. 16:04
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ – как армянские власти долгие годы грабят свой народ
7 ноября 2020 г. 16:07
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
Чавушоглу: С днем освобождения Шуши!
8 ноября 2020 г. 14:04
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
Российский эксперт: Азербайджан очень близок к победе
6 ноября 2020 г. 11:56
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
Марков: Армия Азербайджана взяла Шушу, это главный момент войны
8 ноября 2020 г. 13:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi