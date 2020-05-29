​Ответ посла Азербайджана в Великобритании на решение ЕСПЧ

В изданной в газете "Guardian" статье опубликован ответ посла Азербайджанской Республики в Великобритании Таира Тагизаде на решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Как передает Report со ссылкой на МИД, в ней говорится, что Нагорный Карабах является неотъемлемой и международно признанной частью Азербайджана. Также отмечается, что на протяжении более 25 лет семь азербайджанских районов оккупированы Арменией.

В статье упоминается, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному и безоговорочному выводу армянских войск с территории Азербайджана, но эти резолюции еще не выполнены.

Отмечается, что Рамиль Сафаров был в принудительном порядке выслан из своего родного города Джабраила, который в настоящее время находится под армянской оккупацией.

Его экстрадиция из Венгрии в Азербайджан, где он находился в заключении в течение восьми лет, была осуществлена на законных основаниях и что любой суверенный глава государства имеет конституционное право помиловать своих граждан.

В заключение подчеркивается, что хотя Азербайджан призывает к справедливости по отношению к беженцам и вынужденным переселенцам, Армения использует все средства и платформы для усиления своей оккупации азербайджанских территорий.