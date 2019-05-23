Отец убитого в Нагорном Карабахе военнослужащего выиграл дело в ЕСПЧ у Армении

Сегодня Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по делу "Мирзоян против Армении".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕСПЧ, гражданин Армении Роберт Мирзоян, сын которого в ходе прохождения военной службы был убит своим сослуживцем, выиграл дело и получил 15 тысяч евро в качестве компенсации.

Сын истца, Гегам Сергоян, проходил военную службу на оккупированных территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе. В апреле 2007 года он был ранен сослуживцем выстрелом в голову и, не приходя в сознание, скончался в мае того же года.

Убивший его армянский офицер был приговорен позднее к 15 годам лишения свободы.

Армянские суды отказали отцу убитого военнослужащего в компенсации от государства.

ЕСПЧ постановил, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека.