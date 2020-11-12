Отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов перенесены в городские центры

"Начальники отделов полиции этих районов назначены военными комендантами"

"Принимаются меры в соответствии с указом президента Ильхам Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа Джейхун Мамедов.

По его словам, отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов уже перенесены в центры освобожденных от оккупации городов Джебраил и Губадлы: "Начальники отделов полиции этих районов назначены военными комендантами".