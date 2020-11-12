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Отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов перенесены в городские центры

Отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов перенесены в городские центры "Начальники отделов полиции этих районов назначены военными комендантами"
Нагорно-карабахский конфликт
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12 ноября 2020 г. 14:37
Отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов перенесены в городские центры
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"Принимаются меры в соответствии с указом президента Ильхам Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса от 120-го Джебраил-Губадлинского избирательного округа Джейхун Мамедов.

По его словам, отделы полиции Джебраильского и Губадлинского районов уже перенесены в центры освобожденных от оккупации городов Джебраил и Губадлы: "Начальники отделов полиции этих районов назначены военными комендантами".

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Версия на английском языке Jabrayil, Gubadli police departments moved to city center
Версия на азербайджанском языке Cəbrayıl və Qubadlı rayon polis şöbələri şəhər mərkəzinə köçürülüb

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