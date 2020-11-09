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Еще восемь стратегических высот освобождены от оккупации

Еще восемь стратегических высот освобождены от оккупации Азербайджанская армия освободила несколько сел в Лачинском районе.
Нагорно-карабахский конфликт
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9 ноября 2020 г. 20:52
Еще восемь стратегических высот освобождены от оккупации
Президент Ильхам Алиев

Азербайджанская армия освободила несколько сел в Лачинском районе.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев написал на своей официальной странице в Twitter.

"Высоты Бартаз (2 300 метров), Сыгырт (1 370 метров), Шукюратаз (2 000 метров) и пять безымянных высот Зангиланского района освобождены от оккупации. Да здравствует Азербайджанская армия! Карабах - это Азербайджан!" - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi strateji yüksəkliklər

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