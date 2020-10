Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в Кельбаджаре

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте о Вардане Сермакесе, незаконно занимавшемся поиском золота в оккупированном Кельбаджаре.

Как передает Report, отмечается, что основатель часов FranckMuller Вардан Сермакес участвовал в незаконной разведке золота в оккупированной деревне Вейнали Кельбаджарского района.