Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в Кельбаджаре
Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в КельбаджареПомощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте о Вардане Сермакесе, незаконно занимавшемся поиском золота в оккупир
Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте о Вардане Сермакесе, незаконно занимавшемся поиском золота в оккупированном Кельбаджаре.
Как передает Report, отмечается, что основатель часов FranckMuller Вардан Сермакес участвовал в незаконной разведке золота в оккупированной деревне Вейнали Кельбаджарского района.
Vartan Sermakes, founder of #FranckMuller watches engaged in illegal gold exploration in occupied #Kalbajar&#Vejnali village of Azerbaijan.Vejnali village, this its gold mines libarated from occupation. We will have more facts on the ground to pursue legal case against Sermakes.