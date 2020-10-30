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Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в Кельбаджаре

Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в Кельбаджаре Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте о Вардане Сермакесе, незаконно занимавшемся поиском золота в оккупир
Нагорно-карабахский конфликт
30 октября 2020 г. 23:10
Основатель часов FranckMuller участвовал в незаконной разведке золота в Кельбаджаре

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев поделился в своем Twitter-аккаунте о Вардане Сермакесе, незаконно занимавшемся поиском золота в оккупированном Кельбаджаре.

Как передает Report, отмечается, что основатель часов FranckMuller Вардан Сермакес участвовал в незаконной разведке золота в оккупированной деревне Вейнали Кельбаджарского района.

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Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: “FranckMuller” saatlarının banisi Kəlbəcərdə qanunsuz qızıl axtarışı ilə məşğul olub"

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