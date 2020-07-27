Опубликована статья о зверствах армянских дашнаков в Лос-Анджелесе

Армянский национальный комитет Америки (АНКА), руководивший группой нападавших, вновь явил миру подлинный облик радикальной дашнакской идеологии

На онлайн медиа-платформе опубликована статья генконсула Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаева, в которой повествуется о зверствах армянских дашнаков против членов азербайджанской общины.

Об этом Report сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе.

В своей статье генконсул поведал о нападении армян на 50 азербайджанцев, участвовавших в мирной демонстрации перед Генконсульством нашей страны в знак протеста против армянских дашнаков, оккупационной политики Армении, этнических чисток, которым подвергли армяне азербайджанцев и последней провокации на армяно-азербайджанской границе.

Сообщается, что в результате нападения армян пострадали несколько демонстрантов и в настоящее время полиция расследует этот инцидент, совершенный на почве вражды и ненависти.

Генконсул подчеркнул, что Армянский национальный комитет Америки (АНКА), руководивший группой нападавших, вновь явил миру подлинный облик радикальной дашнакской идеологии.

В статье отмечается, что крупнейшие еврейские организации в мире - Центр Симона Визенталя, Американский еврейский комитет и Совет американских евреев, объединяющий 250 тысяч евреев, проживающих в США, решительно осудили акт насилия, совершенный армянами в отношении азербайджанцев.

Генконсул Насими Агаев призвал общины, религиозных деятелей и избирательные органы осудить это преступление, совершенное на почве национальной ненависти.