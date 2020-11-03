Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о нанесенном Арменией уроне Гяндже

Отчет направлен мировой общественности, в международные организации, национальные институты прав человека, различные религиозные общины и конфессии

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева подготовила промежуточный отчет о серьезном уроне, нанесенном историко-религиозным памятникам Гянджи в результате обстрела баллистическими ракетами со стороны вооруженных сил Армении.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, отчет отражает факты, собранные в ходе мониторинга со стороны омбудсмена в религиозном комплексе "Имамзаде" и Александро-Невской русской православной церкви, серьезно пострадавших в Гяндже от обстрела баллистическими ракетами вооруженных сил Армении.

В отчете отмечается, что ракетный обстрел древнего города Гянджи со стороны захватнической Армении был нацелен не только на Азербайджан, но и на религиозно-культурные памятники, относящиеся к мировому культурному наследию, места поклонений и общечеловеческие ценности. В отчете призывается приложить серьезные усилия для привлечения к ответственности захватнической Армении, совершившей военные преступления в нарушение международного гуманитарного права и многочисленных конвенций.

Отчет направлен мировой общественности, в международные организации, национальные институты прав человека, различные религиозные общины и конфессии.

Полный текст отчета размещен на сайте аппарата омбудсмена.