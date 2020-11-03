О нас
Report Georgia
Аудио новости

Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о нанесенном Арменией уроне Гяндже

Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о нанесенном Арменией уроне Гяндже Отчет направлен мировой общественности, в международные организации, национальные институты прав человека, различные религиозные общины и конфессии
Нагорно-карабахский конфликт
3 ноября 2020 г. 10:01
Омбудсмен подготовила промежуточный отчет о нанесенном Арменией уроне Гяндже

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева подготовила промежуточный отчет о серьезном уроне, нанесенном историко-религиозным памятникам Гянджи в результате обстрела баллистическими ракетами со стороны вооруженных сил Армении.

Как сообщили Report в аппарате омбудсмена, отчет отражает факты, собранные в ходе мониторинга со стороны омбудсмена в религиозном комплексе "Имамзаде" и Александро-Невской русской православной церкви, серьезно пострадавших в Гяндже от обстрела баллистическими ракетами вооруженных сил Армении.

В отчете отмечается, что ракетный обстрел древнего города Гянджи со стороны захватнической Армении был нацелен не только на Азербайджан, но и на религиозно-культурные памятники, относящиеся к мировому культурному наследию, места поклонений и общечеловеческие ценности. В отчете призывается приложить серьезные усилия для привлечения к ответственности захватнической Армении, совершившей военные преступления в нарушение международного гуманитарного права и многочисленных конвенций.

Отчет направлен мировой общественности, в международные организации, национальные институты прав человека, различные религиозные общины и конфессии.

Полный текст отчета размещен на сайте аппарата омбудсмена.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın Gəncəyə vurduğu ziyanlarla bağlı aralıq hesabat hazırlayıb

Новости партнеров

Самое важное

Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
Последняя обстановка на фронте по состоянию на 3 ноября
3 ноября 2020 г. 07:54
Уничтожен ЗРК «КУБ» противника
ВидеоУничтожен ЗРК «КУБ» противника
2 ноября 2020 г. 22:10
Армяне признали гибель замминистра обороны сепаратистов
Армяне признали гибель "замминистра обороны" сепаратистов
2 ноября 2020 г. 17:49
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
Еще 8 сёл освобождены от оккупации
2 ноября 2020 г. 16:24
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
Враг предпринял попытку атаковать наши позиции в Зангиланском направлении фронта
2 ноября 2020 г. 11:12
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi