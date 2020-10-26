Омбудсмен Азербайджана о привлечении Арменией детей к военным действиям

Армения привлекает детей к военным действиям и продолжает грубо нарушать принципы международного гуманитарного права

"Армения использует детей в войне против Азербайджана. Это совершенно неприемлемо. Вместо того, чтобы положить конец оккупации азербайджанских земель, вывести свои войска с захваченных территорий и соблюсти принципы международного права, Армения привлекает детей к военным действиям и продолжает грубо нарушать принципы международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Омбудсмена Азербайджана.

Так, в соответствии со статьей 38 "Конвенции о правах ребенка", страны, примкнувшие к данной Конвенции, обязуются в ходе вооруженных конфликтов уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении детей.

"Согласно пункту 2 статьи 38 запрещено вовлекать несовершеннолетних детей в военные действия", - подчеркивается в заявлении Омбудсмена.