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Омбудсмен Азербайджана о привлечении Арменией детей к военным действиям

Омбудсмен Азербайджана о привлечении Арменией детей к военным действиям Армения привлекает детей к военным действиям и продолжает грубо нарушать принципы международного гуманитарного права
Нагорно-карабахский конфликт
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26 октября 2020 г. 11:57
Омбудсмен Азербайджана о привлечении Арменией детей к военным действиям

"Армения использует детей в войне против Азербайджана. Это совершенно неприемлемо. Вместо того, чтобы положить конец оккупации азербайджанских земель, вывести свои войска с захваченных территорий и соблюсти принципы международного права, Армения привлекает детей к военным действиям и продолжает грубо нарушать принципы международного гуманитарного права.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Омбудсмена Азербайджана.

Так, в соответствии со статьей 38 "Конвенции о правах ребенка", страны, примкнувшие к данной Конвенции, обязуются в ходе вооруженных конфликтов уважать и соблюдать нормы международного гуманитарного права в отношении детей.

"Согласно пункту 2 статьи 38 запрещено вовлекать несовершеннолетних детей в военные действия", - подчеркивается в заявлении Омбудсмена.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman Ermənistanın müharibəyə uşaqları cəlb etməsinə münasibət bildirib

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