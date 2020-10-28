Олжас Сулейменов: Я верю, что все земли Азербайджана будут освобождены

Известный общественно-политический деятель Казахстана, дипломат, писатель, лауреат орденов "Дружба" и "Слава" Азербайджана Олжас Сулейменов обратился к азербайджанскому народу

Известный общественно-политический деятель Казахстана, дипломат, писатель, лауреат орденов "Дружба" и "Слава" Азербайджана Олжас Сулейменов обратился к азербайджанскому народу.

Как сообщает Report, он заявил, что стоит рядом с Азербайджаном в эти исторические дни.

"Недавно журналист из Москвы обратился ко мне с вопросом, и вопрос начал так: "Конечно, вы на стороне Азербайджана". Я ответил, что Азербайджан - не футбольная команда, чтобы я ее поддерживал. Азербайджан для меня - родная страна, братский народ. Поэтому, если я сочувствую этому великому народу, этой республике, я делаю это с большой искренностью. Я провел прекрасные дни в Баку, Гяндже, Шуше, Физули и ряде других городов, я посетил их все. Произошло это в советское время, когда можно было туда ездить. Я в курсе происходящих там событий. Мы все живем с этой болью 30 лет. Мы опечалены трагедиями, которые начались в конце 80-х - начале 90-х годов. В те годы, во время событий "Черного января 1990 года", я бывал там".

О. Сулейменов подчеркнул, что то, что происходит сейчас, является результатом некомпетентности Минской группы ОБСЕ, в которую входят влиятельные страны мира. "К сожалению, 30 лет они ничего не делали. По этой причине сам Азербайджан был вынужден освободить свои земли. Конечно, я очень забеспокоился, когда услышал, что по Гяндже была выпущена ракета. Это совершенно запрещенная атака и настоящая провокация. Потому что ракетные обстрелы городов также запрещены международным правом. Армения грубо нарушила это правило".

"Я верю, что все земли, которые 30 лет находились под оккупацией, будут освобождены. Я надеюсь, что Минская группа также оценит и поддержит борьбу Азербайджана за свои земли, которую он освобождает самостоятельно и обязательно освободит. Желаю успехов родному Азербайджану и мира его землям. Я этого очень желаю. Выражаю свою любовь и привязанность азербайджанскому народу, азербайджанскому народу, желаю ему мира, спокойствия и светлых дней", - заключил О. Сулейменов.