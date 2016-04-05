Октай Асадов: Наши солдаты проявили большое мужество

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Каждый раз, когда Азербайджан достигает высоких результатов, мы сталкиваемся с диверсией Армении. Каждый раз режим прекращения огня нарушался армянами, и наша армия давала достойный отпор".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании парламента заявил председатель Милли Меджлиса Октай Асадов.

"В последнее время армяне открывали огонь из снарядов. Чаша терпения Азербайджана переполнилась. Как вам известно, в ответ на диверсии армян, в ночь с 1-го на 2-ое апреля была проведена операция. Мы в очередной раз показали армянам их место. Азербайджанская армия в очередной раз показала свою силу. Нашим военнослужащим удалось захватить вершины, откуда армяне ранее следили за нашей армией. Напряженность есть и сегодня. Хотя после возвращения вершин Азербайджан изъявил желание объявить о временном режиме прекращения огня, Армения отказалась и продолжила нападения. По этой причине МИД Азербайджана распространило заявления, в котором отмечалось, что мы можем пойти на какие-либо переговоры лишь после вывода армянских войск с территории Нагорного Карабаха. Азербайджан сражается на собственной территории", - подчеркнул О.Асадов.

Спикер добавил, что Азербайджан не согласен с сохранением статуса-кво: "Азербайджан сделает все от него зависящее, чтобы, наконец-то, добиться продвижения в вопросе освобождения Нагорного Карабаха. Веры в международные организации уже нет. Скорее всего, поставленные Азербайджаном условия будут выполнены. Хотелось бы поздравить нашу армию с точными операциями. Наши солдаты проявили большое мужество. Естественно, в боях мы отдали шехидов".