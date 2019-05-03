Генеральный директор ИСЕСКО: "Оккупация Арменией территории Азербайджана - нарушение международного права"

"Я очень рад участвовать сегодня в открытии столь представительного Форума. Считаю, что это - одно из самых престижных мероприятий в мире. В 2011 году мы заложили основу этого Форума в городе Баку. В то время было отмечено, что, если будут политическая воля, обязательства, стабильность, то придет и успех".

Как передаёт Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный директор ИСЕСКО Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри в Баку на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу под девизом "Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов".

Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри высоко оценил поддержку Президентом Ильхамом Алиевым работы Всемирного форума по межкультурному диалогу.

С сожалением отметив нарастание войн, бедности в мире, генеральный директор ИСЕСКО коснулся роли образования в борьбе с негативными тенденциями.

"Мы должны дать людям образование, просвещать их в вопросах как религиозных, так и культурных ценностей", - сказал Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, он отметил:

"Известная всем нам реальность заключается в том, что 20 процентов территории Азербайджана оккупированы Арменией. А это является нарушением международного права. В связи с этим есть резолюции Совета Безопасности ООН. Азербайджан - страна, поддерживающая мир, диалог и взаимное уважение. Мир не помогает Азербайджану, мир несправедливо относится к Азербайджану. Однако эти земли должны быть возвращены Азербайджану. Это - путь, ведущий к миру, путь, ведущий к успешному диалогу".

Подчеркнув, что возглавляемая им структура является сторонницей ценностей, поощряемых Азербайджаном, генеральный директор ИСЕСКО сказал:

"Что касается Азербайджана, то ИСЕСКО с самого начала была сторонницей этих поощряемых Азербайджаном ценностей диалога и уважения. Мы должны сохранить наше разнообразие, относиться к нему с уважением, защищать наших людей, быть приверженными религиозным ценностям. Мы должны с уважением относиться ко всему этому. Толерантность означает, что мы должны принимать людей с другим мышлением, другими ценностями. Это означает, что мы должны с уважением относиться к ним. Хотелось бы, чтобы такой подход был и по отношению к нам. Это - единственный путь, ведущий к безопасности. Так можно наладить настоящий, содержательный диалог, предотвратить насильственные конфликты".

Абдулазиз Осман Аль-Тувейджри подчеркнул, что ислам - религия мира и милосердия. В заключение еще раз выразив признательность Президенту Ильхаму Алиеву за организацию мероприятия, генеральный директор сказал:

"Господин Президент, выражаю Вам признательность. Надеюсь, что после возвращения в свои страны все участники сделают выводы из проведенных здесь обсуждений, поддержат Вашу страну в вопросе освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности Азербайджана. Пусть волей Аллаха на всей планете воцарятся мир и благополучие".