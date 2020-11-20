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Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама!

Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама! Об этом руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 11:27
Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама!
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"Настал конец 27-летней тоске по Агдаму. С возвращением благодатной земли нашей Родины".

Как сообщает Report, об этом руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

Напомним, что согласно подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации трехстороннему заявлению, подразделения Азербайджанской Армии 20 ноября вошли в Агдамский район.

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Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: “Ağdamın geri dönüşü mübarək”

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