Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама!

"Настал конец 27-летней тоске по Агдаму. С возвращением благодатной земли нашей Родины".

Как сообщает Report, об этом руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

Напомним, что согласно подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации трехстороннему заявлению, подразделения Азербайджанской Армии 20 ноября вошли в Агдамский район.