Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама!

Официальный представитель МИД: С возвращением Агдама!

Об этом руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter

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"Настал конец 27-летней тоске по Агдаму. С возвращением благодатной земли нашей Родины". Как сообщает Report, об этом руководитель управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева написала в Twitter. Напомним, что согласно подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Армении и президентом Российской Федерации трехстороннему заявлению, подразделения Азербайджанской Армии 20 ноября вошли в Агдамский район. Welcome back, #Aghdam !

Time to rebuild, reconstruct and reintegrate!



27 illik #Ağdam həsrətinə son qoyuldu. Vətənimizin füsunkar torpağının geri dönüşü mübarək! pic.twitter.com/P701WSOGqk — Leyla Abdullayeva (@LAbdullayevaMFA) November 20, 2020 Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Версия на азербайджанском языке XİN rəsmisi: “Ağdamın geri dönüşü mübarək”