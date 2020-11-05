Хикмет Гаджиев об утверждениях, что 80 журналистов не могут безопасно выехать из Ханкенди

"В связи с заявлением организации "Репортеры без границ" о невозможности безопасного выезда из Ханкенди 80 местных и зарубежных журналистов заявляем, что именно Армения закрыла дорогу между Ханкенди и Арменией через Лачинский коридор. Вчера армянская стор

"В связи с заявлением организации "Репортеры без границ" о невозможности безопасного выезда из Ханкенди 80 местных и зарубежных журналистов заявляем, что именно Армения закрыла дорогу между Ханкенди и Арменией через Лачинский коридор. Вчера армянская сторона сделала заявление о перекрытии дороги".

Как передает Report, об этом сказал помощник президента Хикмет Гаджиев.

"В целом из Ханкенди в Армению существуют две дороги. Одна пролегает через территорию оккупированного Кяльбджарского района Азербайджана и ведет к Варденисскому району Армении. Другая дорога – через Лачинский коридор. По данным на сегодняшний день, обе дороги находятся под контролем вооруженных сил Армении", - добавил Х.Гаджиев.