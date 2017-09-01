Офицер армянской армии подвергся преследованию

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Офицер расположенной в Мадагизе воинской части №33651 вооруженных сил Армении, капитан Эдик Погосян подвергся преследованиям за распространение в соцсети материала о преступлениях в рядах армянской армии и произволе высокопоставленных военнослужащих.

Как сообщает Report, являющийся активным пользователем соцсети Э.Погосян поделился собственными мыслями о происходящих в его воинской части негативах, произволе и фактах летальных исходов.

После этого он подвергся давлению со стороны командования. Капитан, не выдерживающий царящих в армянской армии беспредела и несправедливости, решил сбежать. Офицер, возвращенный родителями в воинскую часть после первого побега, вновь покинул место службы, не выдержав давлений и оскорблений.

В связи со случившимся в отношении Э.Погосяна возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск.

Следствие продолжается.