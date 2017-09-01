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    Офицер армянской армии подвергся преследованию

    Эдик Погосян распространил в соцсети материал о преступлениях в армянской армии, произволе высокопоставленных военнослужащих, летальных исходах

    Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Офицер расположенной в Мадагизе воинской части №33651 вооруженных сил Армении, капитан Эдик Погосян подвергся преследованиям за распространение в соцсети материала о преступлениях в рядах армянской армии и произволе высокопоставленных военнослужащих.

    Как сообщает Report, являющийся активным пользователем соцсети Э.Погосян поделился собственными мыслями о происходящих в его воинской части негативах, произволе и фактах летальных исходов.

    После этого он подвергся давлению со стороны командования. Капитан, не выдерживающий царящих в армянской армии беспредела и несправедливости, решил сбежать. Офицер, возвращенный родителями в воинскую часть после первого побега, вновь покинул место службы, не выдержав давлений и оскорблений.

    В связи со случившимся в отношении Э.Погосяна возбуждено уголовное дело и он объявлен в розыск.

    Следствие продолжается. 

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