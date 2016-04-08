Одна из ведущих политических партий Венгрии сделала заявление по поводу ситуации в Нагорном Карабахе

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Одна из ведущих политических партий Венгрии - "Йоббик - движение за лучшую Венгрию" сделала заявление по поводу ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт партии, в заявлении "Йоббик" выражает озабоченность эскалацией насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта и надеется, что эта ситуация позволит сфокусировать на нем внимание международной общественности.

""Йоббик" верит, что международное сообщество сможет предложить действенное решение для статуса Нагорного Карабаха", - говорится в заявлении.

В заявлении "Йоббик" напоминает, что в 2011 году направила в парламент Венгрии обращение для осуждения геноцида, совершенного армянами в Ходжалы, а также дает информацию об истории конфликта.