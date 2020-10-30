Один из плененных армянских боевиков оказался религиозным деятелем

Он сообщил, что был привлечен к боям в Губадлинском районе Азербайджана

Один из плененных в ходе контрнаступательных операций Азербайджанской Армии армянских боевиков оказался религиозным деятелем.

Как передает Report, пастор адвентистской церкви армянского города Гюмри Ховсеп Араратович Сахакян, несмотря на его протесты о том, что он религиозный деятель, был вооружен и доставлен на оккупированные территории Азербайджана.

Он сообщил, что был привлечен к боям в Губадлинском районе Азербайджана.

Ховсеп Сахакян известен религиозными проповедями в Ютуб-канале и других соцсетях и видеоматериаламив связи с проводимыми им религиозными обрядами.