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В ПАСЕ обсудили вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев

Обсудили вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев

В Комитете по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсудили вопрос азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев. 

Как сообщает французское бюро Report, здесь присутствовали члены Комитета по вопросам миграции, беженцев и вынужденных переселенцев ПАСЕ, зампред Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Фуад Гусейнов, руководитель азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов, журналисты и др. 

По словам зампреда Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуада Гусейнова, приоритетными вопросами для Азербайджанского государства являются нужды и проблемы людей, ставших вынужденными переселенцами в результате оккупации Арменией 20% наших территорий. 

Ф.Гусейнов подчеркнул важность решения нагорно-карабахского конфликта для восстановления фундаментальных прав азербайджанских вынужденных переселенцев. 

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