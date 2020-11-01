Обстрелы армян привели к пожарам в лесах и на гражданских объектах

Армянские вооруженные силы, обстреливая ракетами и тяжелой артиллерией азербайджанские поселения, гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, а также хозяйства, продолжают вызывать пожары на гражданских объектах, а также в лесн

Армянские вооруженные силы, обстреливая ракетами и тяжелой артиллерией азербайджанские поселения, гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, а также хозяйства, продолжают вызывать пожары на гражданских объектах, а также в лесных массивах.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, вчера страна-агрессор Армения совершила очередной экологический террор. Так, на территории Товузского района, расположенного на границе с Арменией, вне зоны боевых действий, в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении в лесном массиве произошел пожар. Пожар был потушен соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудниками Товузского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. Было предотвращено распространение пожара на густой лес.

В результате обстрела армянскими вооруженными силами в Агдамском районе произошел пожар на хозяйственном объекте, принадлежащем гражданину этого района. Пожар был потушен соответствующими силами МЧС, а также было предотвращено распространение огня на соседние постройки.

Как сообщалось ранее, 30 октября в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении территории Гёйгёльского района, расположенного за пределами зоны боевых действий, в лесном массиве произошел пожар. Пожар, вспыхнувший на территории со сложным горным рельефом, был потушен соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудниками Гёйгёльского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС.