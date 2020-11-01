О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обстрелы армян привели к пожарам в лесах и на гражданских объектах

Обстрелы армян привели к пожарам в лесах и на гражданских объектах Армянские вооруженные силы, обстреливая ракетами и тяжелой артиллерией азербайджанские поселения, гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, а также хозяйства, продолжают вызывать пожары на гражданских объектах, а также в лесн
Нагорно-карабахский конфликт
314
1 ноября 2020 г. 19:53
Обстрелы армян привели к пожарам в лесах и на гражданских объектах

Армянские вооруженные силы, обстреливая ракетами и тяжелой артиллерией азербайджанские поселения, гражданские объекты, в том числе индивидуальные и многоквартирные дома, а также хозяйства, продолжают вызывать пожары на гражданских объектах, а также в лесных массивах.

Как передает Report со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, вчера страна-агрессор Армения совершила очередной экологический террор. Так, на территории Товузского района, расположенного на границе с Арменией, вне зоны боевых действий, в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении в лесном массиве произошел пожар. Пожар был потушен соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудниками Товузского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов. Было предотвращено распространение пожара на густой лес.

В результате обстрела армянскими вооруженными силами в Агдамском районе произошел пожар на хозяйственном объекте, принадлежащем гражданину этого района. Пожар был потушен соответствующими силами МЧС, а также было предотвращено распространение огня на соседние постройки.

Как сообщалось ранее, 30 октября в результате обстрела из тяжелых артиллерийских установок вооруженными силами Армении территории Гёйгёльского района, расположенного за пределами зоны боевых действий, в лесном массиве произошел пожар. Пожар, вспыхнувший на территории со сложным горным рельефом, был потушен соответствующими силами Государственной противопожарной службы МЧС и сотрудниками Гёйгёльского регионального центра лесного хозяйства Министерства экологии и природных ресурсов.

Отметим, что Министерство по чрезвычайным ситуациям в настоящее время работает в усиленном режиме. В случае возникновения какой-либо ЧС просим немедленно сообщить об этом на горячую линию "112" МЧС.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin atəşləri nəticəsində meşələrdə və mülki obyektlərdə yanğınlar baş verib  

Новости партнеров

Самое важное

В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
В Масазыре ударили ножом 11-летнего подростка
1 ноября 2020 г. 07:02
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
Генпрокуратура: Чахалян объявлен в международный розыск
1 ноября 2020 г. 00:00
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
МО: Новость об обстреле территории Армении является полной ложью
31 октября 2020 г. 22:58
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
Интервью Президента Ильхама Алиева немецкому телеканалу ARD
31 октября 2020 г. 21:11
Уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
ВидеоУничтожена разведывательно-диверсионная группа противника
31 октября 2020 г. 19:04
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
МО: Сейчас продолжаются бои в агдеринском, ходжавендском и губадлинском направлениях
31 октября 2020 г. 17:23
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
МО: Уничтожены боевая техника и живая сила противника
31 октября 2020 г. 16:30
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
Ильхам Алиев: Это битва между нами и Арменией, и все должны держаться в стороне от нее
31 октября 2020 г. 15:58
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
ВС Армении намеренно поджигают леса Шуши
31 октября 2020 г. 14:05
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
В Армении 85-летняя женщина подвергается пыткам
31 октября 2020 г. 12:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi