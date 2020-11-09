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Минобороны: Уничтожено большое количество живой силы и техники врага армян

Минобороны: Уничтожено большое количество живой силы и техники врага армян В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт
9 ноября 2020 г. 07:45
Минобороны: Уничтожено большое количество живой силы и техники врага армян

В течение дня 8 ноября и в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта.

Об этом Report передает со ссылкой на Минобороны.

Боевые операции продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. В течение суток противнику были нанесены серьезные удары на основных направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить.

В течение суток было уничтожено и выведено из строя большое количество живой силы, 1 танк Т-72, 1 пушка Д-30, 1 минометный расчет, 1 военный грузовик с боеприпасами противника.

В настоящее время боевые действия продолжаются. Оперативная обстановка находится под контролем наших войск.

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Версия на азербайджанском языке MN: Cəbhənin əsas istiqamətlərində düşmənə ciddi zərbələr vurulub

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