Азербайджанская община Нагорного Карабаха обратилась к международным организациям - ВИДЕО

Общественное объединение "Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" адресовала очередное обращение к международной аудитории в связи с уничтожением нашего исторического, культурного и религиозного наследия на оккупированных армянами территориях.

Как сообщили Report в общине, в обращении к международной общественности призывают не закрывать глаза на уничтожение культурного наследия азербайджанского народа на оккупированных армянами территориях.

В видеообращении, подготовленном на английском языке с учетом требований социальных медиа, в этот раз также говорится об армянской церкви в Баку, включенной по решению правительства Азербайджана в список "Национального реестра исторических памятников в Азербайджане".

В видеообращении подчеркивается верность азербайджанского народа традициям мультикультурализма и сообщается, что в то время как в центре Баку сохранились армянская церковь и относящаяся к ней литература, в нагорно-карабахском регионе Азербайджана и прилегающих к нему оккупированных районах уничтожаются исторические, культурные и религиозные памятники, на древних мечетях заменяются каменные плиты и их история фальсифицируется.

Армяне даже изменили архитектуру построенной в XIX веке в Шуше для русских военнослужащих православной церкви и присвоили ее. Основной целью обращения к международным организациям и их главам является довести до их сведения на вандальские действия армян, добиться прекращения разрушения на оккупированных территориях наших исторических, культурных памятников.