Председатель общины: Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев должны быть переданы Азербайджану

"Незаконно содержащиеся на оккупированных территориях Азербайджана Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев должны быть переданы азербайджанской стороне".

Как передает Report, об этом журналистам заявил председатель "Азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики" Турал Гянджалиев.

Он сказал, что в связи с этим у азербайджанского государства и Министерства иностранных дел имеется конкретная позиция: "Следует применить принцип "всех на всех" и обменять содержащихся в заложниках лиц. Это принцип международного гуманитарного права. Что касается вопроса встречи их с членами семьи, визитами, мы хотим, чтобы Дильгам и Шахбаз были освобождены и соединились с семьями. Поэтому захватнические войска Армении должны их освободить. Потому что этих лиц содержат против их воли и незаконно арестовали за посещение земли их отцов и дедов. Основной вопрос в том, что Шахбаз и Дильгам должны быть освобождены. Азербайджанское государство принимает все меры для этого, мы тоже поднимаем данный вопрос на всех международных мероприятиях, в которых принимаем участие".