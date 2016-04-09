ОБСЕ: стороны карабахского конфликта готовы к переговорам

Баку. 9 Апреля. REPORT.AZ/ Стороны карабахского конфликта демонстрируют готовность к сохранению перемирия.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Игорь Попов.

«Стороны карабахского конфликта готовы к переговорам по урегулированию конфликта или, по крайней мере, они демонстрируют готовность сохранять перемирие, которое достигнуто во вторник в Москве», — сообщил он.

Он также отметил, что основной задачей на данном этапе является предотвращение повторения военных действий.