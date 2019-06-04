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ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

4-го июня личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжей Каспшик провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении. 

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана, мониторинг на территории Ходжавендского района завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели Анжей Каспшик и его полевые помощники Огнйен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на территории Азербайджана, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

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