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    ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

    Мониторинг завершился без инцидентов

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

    Как сообщили Report в министерстве обороны, проведенный мониторинг завершился без инцидентов.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.

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