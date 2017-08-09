ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ был проведен мониторинг соблюдения режима прекращения огня.

Как сообщили Report в министерстве обороны, проведенный мониторинг завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели личный представитель Анжей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Огниен Йович и Мартин Шустер.