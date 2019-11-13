ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск в направлении Тертера

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 13-го ноября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович и Геннадий Петрика.