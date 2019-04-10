ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск в направлении Агдама

Сегодня на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ прошел мониторинг.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, мониторинг завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика, Саймон Тиллер и представитель Группы планирования высокого уровня (ГПВУ) полковник-лейтенант Ральф Босхард.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель Анджей Каспршик, его полевые помощники Огнйен Йович, Михаил Олару и представитель ГПВУ полковник Юрий Дудченко.