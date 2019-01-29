ОБСЕ провел мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 29-го января на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнийен Йович и Мартин Шустер.