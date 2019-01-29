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    ОБСЕ провел мониторинг на государственной границе Азербайджана и Армении

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/  Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 29-го января на государственной границе Азербайджана и Армении в направлении Товузского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана. 

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

    Мониторинг со стороны Армении провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару, Огнийен Йович и Мартин Шустер.

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