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ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск на территории Физулинского района

ОБСЕ проведет очередной мониторинг

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 декабря 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как сообщили Report в министерстве обороны, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

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