ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении будет проведен очередной мониторинг.

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 4 июня 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Ходжавендского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.