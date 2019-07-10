ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 11 июля 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Мартин Шустер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.