ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 14 мая 2019 года на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Геранбойского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огнйен Йович.