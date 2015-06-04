​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

4 июня, 2015 10:05

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Гарадаглы Агдамского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана. Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг. На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспришик, полевые помощники Жири Аберле и Евгений Шаров.