​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Гарадаглы Агдамского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.
Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг.
На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспришик, полевые помощники Жири Аберле и Евгений Шаров.
News DepartmentАвтор новости