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    ​ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения азербайджано-армянских войск

    Проведение мониторинга планируется 5 июня вблизи села Гарадаглы Агдамского района на линии соприкосновения войск

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 5 июня планируется проведение мониторинга на линии соприкосновения войск вблизи села Гарадаглы Агдамского района. Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Мониторинг на азербайджанской стороне проведут полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Христо Христов и Питер Сведберг.

    На противоположной стороне линии соприкосновения войск мониторинг проведут личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспришик, полевые помощники Жири Аберле и Евгений Шаров.

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