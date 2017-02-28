ОБСЕ проведет мониторинг на линии противостояния войск Азербайджана и Армении

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 1 марта 2017 года на линии противостояния войск Азербайджана и Армении, в направлении села Чеменли Агдамского района планируется проведение очередного мониторинга.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Жири Аберле и Питер Шведберг. Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, проведут личный представитель посол Анжей Каспрщик и его полевые помощники Геннадий Петрика и Христо Христов.