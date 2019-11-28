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Глава ОБСЕ: Взаимный визит азербайджанских и армянских журналистов повышает уверенность в решении конфликта

ОБСЕ про взаимный визит журналистов Азербайджана и Армении

"Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение (нагорно-карабахского - ред.) конфликта".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Как вы знаете, Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ. Мы, конечно же, пристально следим за развитием ситуации". 

Он отметил, что взаимный визит журналистов двух стран является позитивным шагом, и повышает уверенность, улучшает атмосферу, снижает напряжённость: "Я считаю, что это откроет путь для политического решения. Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение конфликта", - сказал он.

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