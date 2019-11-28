Глава ОБСЕ: Взаимный визит азербайджанских и армянских журналистов повышает уверенность в решении конфликта

"Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение (нагорно-карабахского - ред.) конфликта".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

"Как вы знаете, Словакия в этом году председательствует в ОБСЕ. Мы, конечно же, пристально следим за развитием ситуации".

Он отметил, что взаимный визит журналистов двух стран является позитивным шагом, и повышает уверенность, улучшает атмосферу, снижает напряжённость: "Я считаю, что это откроет путь для политического решения. Я верю, что председательство Словакии внесет вклад в решение конфликта", - сказал он.