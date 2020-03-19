ОБСЕ приостановила мониторинги в регионе

ОБСЕ приняло решение приостановить мониторинги в регионе до тех пор, пока ограничения не будут сняты.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Личного представителя действующего председателя ОБСЕ по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту Анджея Каспршика.

Посол отметил, что нынешняя ситуация, сложившаяся из-за распространения коронавируса, привела к закрытию международных границ во всем регионе, ограничениям на поездки для международного и местного персонала.

"Принято решение приостановить мониторинги до тех пор, пока эти ограничения не будут сняты. Тем временем я продолжаю поддерживать контакты с соответствующими военными властями", - говорится в заявлении.