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ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе

ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе "Я глубоко обеспокоен ростом насилия, которое мы наблюдаем вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, и настоятельно призываю немедленно вернуться к прекращению огня, прежде чем мы увидим новые жертвы".
Нагорно-карабахский конфликт
15 июля 2020 г. 01:56
ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе

"Я глубоко обеспокоен ростом насилия, которое мы наблюдаем вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, и настоятельно призываю немедленно вернуться к прекращению огня, прежде чем мы увидим новые жертвы".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании и министра по делам Европы и иностранных дел Эди Рамы.

Э.Рама отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя, посол Анджей Каспшик находятся в тесном контакте со сторонами и стараются вернуть ситуацию к стабильности. Он подчеркнул, что между лидерами Армении и Азербайджана был установлен прямой канал связи во время их встречи в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы в марте 2019 года. Рама выразил надежду, что такие механизмы могут быть использованы для деэскалации ситуации.

Э.Рама выразил соболезнования семьям и близким погибших.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT sədri Azərbaycan və Ermənistanı atəşi dayandırmağa çağırdı

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