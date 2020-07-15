ОБСЕ обеспокоена событиями на азербайджано-армянской границе

"Я глубоко обеспокоен ростом насилия, которое мы наблюдаем вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, и настоятельно призываю немедленно вернуться к прекращению огня, прежде чем мы увидим новые жертвы".

"Я глубоко обеспокоен ростом насилия, которое мы наблюдаем вдоль границы между Арменией и Азербайджаном, и настоятельно призываю немедленно вернуться к прекращению огня, прежде чем мы увидим новые жертвы".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра Албании и министра по делам Европы и иностранных дел Эди Рамы.

Э.Рама отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и личный представитель действующего председателя, посол Анджей Каспшик находятся в тесном контакте со сторонами и стараются вернуть ситуацию к стабильности. Он подчеркнул, что между лидерами Армении и Азербайджана был установлен прямой канал связи во время их встречи в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы в марте 2019 года. Рама выразил надежду, что такие механизмы могут быть использованы для деэскалации ситуации.

Э.Рама выразил соболезнования семьям и близким погибших.