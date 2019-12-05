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Матти Анттонен: ОБСЕ должен двигаться вперед в решении карабахского конфликта

ОБСЕ должен двигаться вперед в решении карабахского конфликта
Необходимо продолжать конструктивный диалог и углублять меры по укреплению доверия между сторонами конфликтов в странах ОБСЕ

Необходимо продолжать конструктивный диалог и углублять меры по укреплению доверия между сторонами конфликтов в странах ОБСЕ.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Финляндии Матти Анттонен на СМИД ОСБЕ в Братиславе.

"Мы должны дальше двигаться в вопросе решения затянувшихся конфликтов в странах ОБСЕ. Это является основным мандатом ОБСЕ", - подчеркнул он.

Указав на необходимость продолжения конструктивного диалога и углубления мер по укреплению доверия между сторонами конфликта, он отметил, что однако это должно отвечать сегодняшним реалиям и вызовам.

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