Обнаружены 55 неразорвавшихся армянских снарядов

Саперы агентства обезвредили 12 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и два взрывателя

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) из call-центра 102 МВД и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Агдамском, Бардинском, Физулинском, Геранбойском, Тертерском районах и городе Мингячевир.

Как сообщили Report в ANAMA, специальными мобильными оперативными группами агентства совместно с сотрудниками МВД проведено 65 оперативных и неотложных выездов. В ходе поисковых операций было обнаружено 55 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и 119 осколков снарядов.

Саперы агентства обезвредили 12 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и два взрывателя.