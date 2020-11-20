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Обнаружены 55 неразорвавшихся армянских снарядов

Обнаружены 55 неразорвавшихся армянских снарядов Саперы агентства обезвредили 12 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и два взрывателя
Нагорно-карабахский конфликт
20 ноября 2020 г. 01:50
Обнаружены 55 неразорвавшихся армянских снарядов

В Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) из call-центра 102 МВД и Центра управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация об обнаружении снарядов в Агджабединском, Агдамском, Бардинском, Физулинском, Геранбойском, Тертерском районах и городе Мингячевир.

Как сообщили Report в ANAMA, специальными мобильными оперативными группами агентства совместно с сотрудниками МВД проведено 65 оперативных и неотложных выездов. В ходе поисковых операций было обнаружено 55 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и 119 осколков снарядов.

Саперы агентства обезвредили 12 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ) и два взрывателя.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin ərazilərimizə atdığı 55 ədəd partlamamış hərbi sursat aşkarlandı

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