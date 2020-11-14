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Обнаружен труп одного из ворвавшихся в здание парламента Армении

Обнаружен труп одного из ворвавшихся в здание парламента Армении Гарник Петросян был одним из самых активных участников акций против премьер-министра Никола Пашиняна
Нагорно-карабахский конфликт
14 ноября 2020 г. 14:38
Обнаружен труп одного из ворвавшихся в здание парламента Армении

Обнаружен труп Гарника Петросяна, который ворвался в здание парламента Армении и курил, усевшись на место спикера в зале заседаний.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, информацию об этом распространила полиция Армении.

Полиция сообщила, что минувшим днем в 22:25 Г.Петросян покончил с собой, сбросившись с одного из мостов в Ереване.

Ввиду того, что его самоубийство не было подтверждено независимыми источниками, в армянском обществе начали задаваться вопросами.

Г.Петросян был одним из самых активных участников акций против премьер-министра Никола Пашиняна. В соцсетях широко распространилась фотография Г.Петросяна, курящего сигарету в кресле спикера парламента.

10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ подтвердил поражение Армении в войне.

Вслед за этим в Ереване начались массовые акции. Участники митинга ворвались в здания ряда структур страны, в том числе в здание парламента. В результате находившийся там председатель парламента Арарат Мирзоян был избит демонстрантами.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistan parlamentinin binasına daxil olan şəxslərdən birinin meyiti tapılıb

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