Обнародованы рассекреченные документы по карабахскому конфликту

Недавно были рассекречены и преданы огласке некоторые документы по нагорно-карабахскому конфликту из библиотеки 42-го главы Белого дома Билла Клинтона в период его президентства (1993-2001 гг.).

Как сообщает Report, особое внимание привлекают некоторые аспекты этих документов, охватывающие период с января 1993 года по май 1994 года.

Турецко-армянские отношения

Одно из писем проливает свет на переписку тогдашнего президента Армении Тер-Петросяна с временным поверенным в делах США. В январе 1993 года Тер-Петросян писал о том, что обратился к премьер-министру Турции С.Демирелю по поводу поставок в Армению пшеницы и электроэнергии (речь идет о 200 мВт электроэнергии из Болгарии). В то же время в письме президент Армении сетует на позицию Турции в переговорном процессе по урегулированию конфликта.

Вслед за этим 31 марта американские дипломаты обсудили эти вопросы с Министерством иностранных дел Турции. В ту пору Демирель согласился оказать содействие на поставки в Армению помощи через территорию Турции в обмен на поддержку Азербайджана со стороны Запада в деле обустройства вынужденных переселенцев.

Кроме того, на встрече турецкая сторона поднимает вопрос атаки Армении на Кельбаджар. Турецкий дипломат сообщает, что в результате этого в окружении оказалось порядка 60 тысяч азербайджанцев, в отношении которых осуществляется резня при поддержки России. Он также сетует на позицию России в переговорном процессе, заявляя о срыве Женевских переговоров по вине российской стороны. В ту пору на переговорах Россия требовала "немедленного и безоговорочного прекращения огня", в то время как турецкая сторона настаивала на выводе оккупационных войск из Лачина во имя достижения устойчивого мира. Турецкий дипломат высоко оценил инициативу США о поэтапной эвакуации и выводе тяжелой техники из Нагорного Карабаха.

Заявление председателя Совбеза ООН в связи с оккупацией Кельбаджара

В очередном рассекреченном письме приводится заявление председателя Совета безопасности ООН в связи с оккупацией Кельбаджара, принятое на заседании Совбеза организации 6 апреля 1993 года, и расхождении взглядов США и Франции на некоторые формулировки в этом заявлении. В письме отмечается, что на неформальном совещании посол Франции Ж.Б.Мериме заявил о недостаточной осведомленности членов Совбеза о ситуации, предложив составить первый пункт заявления в соответствии с главой VI, а не VII Устава ООН. После вмешательства постпреда США М.Олбрайт было достигнуто компромиссное решение об использовании в пункте заявления формулировки "вторжение местных армянских сил".

Как видно из заявления, в резолюции № 822 Совбеза ООН было использовано выражение "вторжение местных армянских сил". Это говорит о намерении Совбеза однозначно признать вину Армении в оккупации, однако этого не произошло из-за проармянской позиции некоторых государств, добившихся использования формулировки "местные армянские силы" и уклонения Армении как страны-агрессора от принудительных мер в соответствии с главой VII Устава ООН.

Мнение командующего пограничными войсками России о миротворческом контингенте

20 мая 1994 года командование пограничных войск РФ передало представителям США некоторые идеи по размещению российских миротворцев в зоне конфликта и организации совместной охраны азербайджано-иранской границы. Российский генерал А.Николаев, принявший миротворцев СНГ в Абхазском регионе Грузии, сетовал на отказ президента Азербайджана Г.Алиева от введения российских войск и не принятие им плана представителя России В.Казимирова. В ответ на это американский дипломат Дж.Пресел писал о том, что размещение российских войск в Нагорном Карабахе одновременно с Грузией вызовет серьезное беспокойство на Западе. Вместо этого он ходатайствовал о размещении миротворческого контингента ОССЕ. Кроме того, А.Николаев, углядев некие угрозы, якобы исходящие от азербайджано-иранской границы, ратовал за совместную с Азербайджаном охрану этого рубежа. Он отмечал, что в случае отказа азербайджанской стороны, у России не останется иного выхода, кроме как усилить российско-азербайджанскую границу, отчего пострадает Азербайджан.

Антиамериканские взгляды Р.Газиева

На состоявшейся 29 января 1993 года встрече между временным поверенным в делах США и главой администрации президента Армении последний довел до сведения американского дипломата антиамериканские заявления, озвученные тогдашним министром обороны Азербайджана Р.Газиевым на встрече глав оборонных ведомств стран СНГ. В документе говорится о том, что Р.Газиев, уверенный в отсутствии на встрече армянского представителя, возложил ответственность за развал СССР на США и некоторые страны Запада. Армянский представитель сетовал на зависимость Грузии от Азербайджана, утверждая, что по этой причине Грузия намеренно задерживает поставку в Армению 40 вагонов с сырой нефтью.