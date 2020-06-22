Обнародованы детали телефонной беседы Закира Гасанова и Сергея Шойгу

"В первые три дня апрельской войны Азербайджанская армия с малочисленным составом разбила армянскую армию".

Как передает Report, об этом сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Он рассказал о деталях телефонной беседы с министром обороны России Сергеем Шойгу в дни апрельских боев:

"Сергей Шойгу очень хорошо относится к Азербайджану, у нас имеются очень хорошие, доверительные отношения. Ни в одном документе Организации договора о коллективной обороне, куда входит и Армения, у организации не имеется такого обязательства как оборона Нагорного Карабаха. Потому что это признанная на международном уровне территория Азербайджана. Во время боевых операций в 2016 году после того, как разбили часть армянской армии, отобрали Лалетепе, начали продвижение в направлении Талышских гор. Тогда они звонили в Россию, Сергею Шойгу и умоляли позвонить мне и остановить Азербайджанскую армию. У нас состоялась телефонная беседа, я объяснил министру обороны России, что это контратака, ответ на их пропаганду и наша цель именно этим малочисленным составом в этих частях на передовой отбросить их из жилых пунктов".

З.Гасанов сказал, что ответная атака Азербайджанской армии вызвала панику в Армении: "У них уже началась мобилизация. Когда начинается мобилизация? Когда армия нуждается в личном составе и др. Их старики под музыку заполнились в автобусы в Ереване, на-армянском грозили, что сейчас поедут в Азербайджан. Зачем это делалось? Где эти люди? Это результат боевых операций".

Министр обороны подчеркнул, что военные операции 2016 года стали испытанием для Азербайджанской армии, прошедшей через реформу: "Кроме того, мы приступили к реформам в армии и у нас имелась необходимость в подтверждении: правильно ли мы развиваемся, правильным ли путем строим профессиональную армию. Многие забывают инцидент 2015-го года. Тогда тоже произошли локальные военные операции. И там армянская армия потерпела поражение, понесла большие потери. Они тогда даже потеряли вертолет. Не стоит забывать и об этом.

Успехи Азербайджанской армии последних лет перед глазами. Их все видят и знают. Главное то, что в результате боев в стране повысился боевой дух, патриотизм. Помните, сколько молодых людей в 2016 году хотели пойти на фронт, воевать с армянскими оккупантами. Я, вернувшись с фронта, увидел тысячи молодых людей, желающих добровольно уйти в армию, бороться за Родину. Это очень важно".