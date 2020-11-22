Обмудсмен обратилась в ООН в связи с пытками азербайджанских солдат

Следует отметить, что вопрос о взятых в плен армянскими военнослужащими азербайджанских солдат Амина Мусаева и Байрама Каримова с первого дня находится в центре внимания уполномоченного по правам человека

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева 12 ноября 2020 года направила обращения в соответствующие международные организации в связи с фактами вопиющих нарушений международного правовых норм и гуманитарного права, пытках, унижениях и других фактах по отношению к азербайджанским военнослужащим, попавшим в плен в результате повторной военной агрессии Армении по отношению к Азербайджану с сентября этого года.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью аппарата омбудсмена:

"Следует отметить, что вопрос о взятых в плен армянскими военнослужащими азербайджанских солдат Амина Мусаева и Байрама Каримова с первого дня находится в центре внимания уполномоченного по правам человека, и в связи с этим было подготовлено повторное обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН".