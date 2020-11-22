О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обмудсмен обратилась в ООН в связи с пытками азербайджанских солдат

Обмудсмен обратилась в ООН в связи с пытками азербайджанских солдат Следует отметить, что вопрос о взятых в плен армянскими военнослужащими азербайджанских солдат Амина Мусаева и Байрама Каримова с первого дня находится в центре внимания уполномоченного по правам человека
Нагорно-карабахский конфликт
22 ноября 2020 г. 09:40
Обмудсмен обратилась в ООН в связи с пытками азербайджанских солдат

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева 12 ноября 2020 года направила обращения в соответствующие международные организации в связи с фактами вопиющих нарушений международного правовых норм и гуманитарного права, пытках, унижениях и других фактах по отношению к азербайджанским военнослужащим, попавшим в плен в результате повторной военной агрессии Армении по отношению к Азербайджану с сентября этого года.

Об этом Report сообщили в отделе информации и связей с общественностью аппарата омбудсмена:

"Следует отметить, что вопрос о взятых в плен армянскими военнослужащими азербайджанских солдат Амина Мусаева и Байрама Каримова с первого дня находится в центре внимания уполномоченного по правам человека, и в связи с этим было подготовлено повторное обращение в Международный комитет Красного Креста и ООН".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ermənistanın əsir götürdüyü əsgərlərlə bağlı BQXK-yə və BMT-yə müraciət hazırlanıb

Новости партнеров

Самое важное

Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
Президент: Надеюсь больше не услышать словосочетания «Нагорно-карабахский конфликт»
21 ноября 2020 г. 22:35
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
Президент Азербайджана: В регионе создалась новая ситуация, многообещающая
21 ноября 2020 г. 20:10
Президент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял министра иностранных дел России
21 ноября 2020 г. 19:51
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
МИД Ирана: перенесен визит Зарифа в Азербайджан и Россию
21 ноября 2020 г. 17:29
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
Иван Шихан: Контрнаступление Азербайджана в Карабахе создало новую реальность
21 ноября 2020 г. 15:50
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
Лавров: попытки подвергнуть сомнению заявление трех лидеров по Карабаху неприемлемы
21 ноября 2020 г. 14:58
Сергей Шойгу прибыл в Баку
Сергей Шойгу прибыл в Баку
21 ноября 2020 г. 13:48
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
Что известно об азербайджанских пленниках, чьи видеокадры распространены в сети?
21 ноября 2020 г. 13:34
Захваченную у врага трофейную технику везут в Баку
ФотоЗахваченную у врага трофейную технику везут в Баку
21 ноября 2020 г. 11:46
Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi