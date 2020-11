Обезврежен фосфорный снаряд, сброшенный Арменией на Физули

Обезврежен снаряд с белым фосфором, сброшенный Арменией на территорию Физулинского района Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

Как сообщает Report, об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджанской Республики, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"В Физулинском районе перед камерами международных СМИ обезврежен сброшенный Арменией фосфорный снаряд. Использование белого фосфора запрещено", - добавил он.

Х.Гаджиев также поделился снимками обезвреживания снаряда. Мы представляем эти видеокадры.