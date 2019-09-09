ОАЭ не принимали участие на "VII Панармянских играх"

Пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление, сделанное Николом Пашиняном на прошедшей в оккупированном азербайджанском городе Ханкенди церемонии открытия "VII Панармянских игр", относительно участия впервые на играх некоторых стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос: "Выступая на церемонии открытия "VII Панармянских игр" в оккупированном городе Ханкенди 6 августа 2019 года, премьер-министр Армении Никол Пашинян упомянул об участии впервые на церемонии открытия некоторых стран, в том числе Объединенных Арабских Эмиратов. Какие были приняты меры в связи с участием этих стран в мероприятии на оккупированных территориях Азербайджана?", руководитель пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева заявила: "Мы не впервые сталкиваемся с далекими от действительности заявлениями официальных лиц Армении. Посольство нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) направило ноту в министерство иностранных дел этой страны по данному вопросу. В ответ МИД ОАЭ заявило, что ни один гражданин этой страны не принимал участия в мероприятии на территории Нагорного Карабаха. Судя по всему, армянская сторона намеренно распространяет вводящую в заблуждение информацию и хочет создать видимость "признания" т.н. незаконного сепаратистского режима. Все подобные попытки в итоге завершаются раскрытием ложной информации".