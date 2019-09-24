Известный американский радиоведущий расскажет слушателям о нагорно-карабахском конфликте

В течение этой недели нью-йоркское радио TalkRadio 77 WABC Radio будет транслировать программу The John Batchelor Show из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом автор шоу Джон Бэтчелор написал у себя в Twitter.

Отмечается, что он будет также вещать прямо с линии соприкосновения войск, рассказывая своим слушателям об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте.

"Я хочу помочь своей аудитории понять весь кошмар нагорно- карабахского конфликта, который длится уже более двух поколений",- сказал он.

В настоящее время ведущий программы Джон Бэтчелор находится на линии соприкосновения войск в Тертерском районе Азербайджана.

Дж. Бэтчелор также отметил, что намерен также сделать серию репортажей о роли Азербайджана, как надежного поставщика энергоресурсов в Европу.