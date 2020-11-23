Нобелевский лауреат оказал помощь ребенку, потерявшему родителей в Гяндже

Нобелевский лауреат по химии Азиз Санджар, всемирно известный ученый турецкого происхождения, проживающий в Северной Каролине (США), перевел значительную сумму денег на специальный банковский счет для оплаты будущего образования Хадиджи Роял гызы Шахназаровой, потерявшей обоих родителей в результате ракетного удара в Гяндже.
Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджанской Республики в США.
Согласно публикации BBC (
Отметим, что дом семьи Шахназаровых обрушился в результате ракетного обстрела армянских вооруженных сил в ночь на 17 октября в Гяндже. Только один член семьи, Хадиджа Шахназарова, 2017 года рождения, была спасена из-под завалов.
Отец девочки Роял, мать Зулейха и старшая сестра Марьям стали жертвами армянского террора.