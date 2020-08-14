Никол Пашинян разоблачил выдумки армянских псевдоисториков

Пашинян заявил, что на момент начала конфликта армяне составляли 18-19 процентов населения Нагорного Карабаха

Премьер министр Армении Никол Пашинян объявил о численности армян, проживающих на территории Нагорного Карабаха до периода оккупации.

Как сообщает Report, в интервью программе Hardtalk на BBC Пашинян заявил, что на момент начала конфликта армяне составляли 18-19 процентов населения Нагорного Карабаха.

Интересно, как армянское правительство, признавая реалии всех обстоятельств, пытается претендовать на оккупированные территории, отправляя туда насильно молодых армянских солдат, которым приходится погибать за чужие земли? Этот вопрос остается открытым уже на протяжении 3-х десятилетий.

Представляем цитату Премьер министра Армении в программе телеканала BBC: