Сопредседатели МГ ОБСЕ: Ни одна страна не признает независимость Нагорного Карабаха

"Ни одна из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ или любая другая страна не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ касательно так называемых "выборов", прошедших на оккупированных территориях Азербайджана 31 марта.

"Соответственно, сопредседатели не принимают результаты этих "выборов" как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что результаты никоим образом не предопределяют окончательный статус Нагорного Карабаха или результат продолжающихся переговоров по прочному и мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта", - говорится в заявлении посредников.