Захид Орудж: Всякий раз неправильное обращение с Россией оборачивалось для нас утратой земель

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"Выступление президента Ильхама Алиева на XVI ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" достигло цели. Выступление главы государства является политической победой, сопоставимой с победой в апрельских боях 2016 года. История тому свидетель, всякий раз за минувшее столетие, когда мы неправильно обходились с Россией, это оборачивалось для нас утратой земель. В 90-х годах руками международного сообщества нас столкнули с Россией".

Как сообщает Report, об этом в ходе "круглого стола" на тему "Карабах – это Азербайджан! Перспективы урегулирования конфликта" заявил председатель правления Центра социальных исследований Захид Орудж.

"Выступление президента Ильхама Алиева было нацелено не только на Никола Пашиняна и Армению, но в том числе на азербайджанское общество. Армянская сторона так и не смогла ответить на заявление президента Ильхама Алиева. Армянское общество не готово ответить на заявление столь высокого уровня. Эффект этого выступления был столь сокрушителен, что даже армянская пресса была вынуждена признать его силу".